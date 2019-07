ONG moçambicana lança primeira versão da Constituição traduzida em línguas locais

O Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação Sekelekani vai lançar a primeira versão da Constituição da República de Moçambique traduzida nas línguas changana e emakhuwa, divulgou a instituição em comunicado.

“A iniciativa inédita da tradução da Constituição da República em línguas nacionais integra-se no programa do Selekani sobre democracia e governação, cujo objetivo geral é contribuir para uma maior participação dos cidadãos na vida da nação”, refere a instituição.

Após o lançamento, a organização vai procurar disseminar a Constituição, com recurso às plataformas digitais e em parceria com diferentes instituições, incluindo a academia e confissões religiosas, acrescenta o Sekelekani no comunicado.

“A expetativa do Sekelekani é que um maior número de cidadãos, nomeadamente mulheres e jovens nas zonas rurais, tenham melhor conhecimento dos seus direitos fundamentais, liberdades e garantias, educando-se no seu exercício e no seu respeito”, acrescenta.

O lançamento da primeira versão Constituição está agendado para segunda-feira, num evento que tem como oradores os professores universitários Bento Sitoe e Maurício Bernardo.

O changana é fruto de várias línguas bantu, milenares, da África subsaariana, desde os Camarões até à Cidade do Cabo, na África do Sul, e em Moçambique é falado principalmente no sul do país.

O emakhuwa, que também tem origem nas línguas bantu, é usado maioritariamente no norte e centro do país, sendo a mais falada em Moçambique, com 5,8 milhões de falantes, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).