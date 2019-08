Motores Oliver Jarvis junta-se a Filipe Albuquerque nas 6 Horas de Fuji Por

O antigo piloto da Audi Oliver Jarvis vai juntar-se a Filipe Albuquerque no Oreca # 22 da United Autosports nas 6 Horas de Fuji.

A prova japonesa do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2019/2020 disputa-se a 6 de outubro, data em que Paul di Resta, o piloto habitual da formação britânica, tem um compromisso no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM).

Foto: MAZDA Team Joest/DPPI

Para Jarvis é um reencontro com Richard Dean, o patrão da United Autosports, com o qual o piloto britânico de 35 anos guiou em 2003 no Team JLR no Fórmula Ford Festival, e também ao regresso ao WEC, onde competiu com a Audi em LMP1.

“Apesar de ser a primeira vez que corro pela United Autosports conheço já a equipa. Será um prazer reencontrá-los depois de todos estes anos. Estou convencido que eles serão pretendentes ao título, pois já vi o seu trabalho muito profissional, a sua escolha de passar para o chassis Oreca em WEC e depois de ter seguido os seus progressos”, afirma o inglês, piloto da Mazda Team Joest no campeonato IMSA, onde é adversário de Filipe Albuquerque.

De referir que Oliver Jarvis competiu recentemente no ‘Mundial’ de Resistência, na segunda prova da temporada passada pela equipa Jackie Chan DC Racing, pelo que o Oreca 07 não é também um protótipo que lhe seja desconhecido.