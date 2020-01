Motores Oliver Jarvis coloca Mazda na ‘pole-position’ das 24 Horas de Daytona Por

O britânico Oliver Jarvis foi o responsável por dar ao Mazda R24-P # 77 a ‘pole-position’ para as 24 Horas de Daytona, que este fim de semana se disputam na famosa pista da Florida.

Jarvis, que divide o protótipo do Team Joest com Olivier Pla e Tristan Nuñez, efetuou uma volta em 1m33,711s. Uma marca que ainda assim não bate o recorde conseguido pelo britânico há um ano – 1m33,685s.

A primeira fila da grelha para a corrida que arranca amanhã é completada pelo Acura ARX-05 # 6, que Juan Pablo Montoya colocou na segunda posição, ao gastar mais 0,443s do que Oliver Jarvis.

Os dois Mazda do Team mostraram-se bastante rápidos, como o confirmou o terceiro lugar conseguido por Jonathan Bomarito no R24-P # 55, antecedendo o melhor dos Cadillac DPi, o # 31 da Whelen Action Express Racing tripulado por Felipe Nasr, que o brasileiro divide com Filipe Albuquerque, Pipo Derani e Mike Conway.

Ryan Briscoe completou o top cinco no Cadillac DPi # 10 Wayne Taylor, enquanto João foi o sétimo mais rápido, no Cadillac # 5 da Mustang Sampling que partilha com Sebastien Bourdais e Loic Duval.

Em GT Le Mans a Porsche dominou, com o # 911 de Nick Tandy, Fred Makowiecki, e Matt Campbell na frente do # 912 de Earl Bamber, Laurens Vanthoor e Mathieu Jaminet, na frente do Corvette C8-R de Antonio Garcia, Jordan Taylor Nick Catsburg.

Também em GT Daytona dominou um Porsche, o da Pfaff Motorsports, de Denis Olsen, Patrick Pilet, Zack Robichon e Lucas Kern, com Álvaro Parente a garantir o terceiro tempo, no Acura NSX GT3 da Heinricher que divide com Misha Goikhberg, AJ Allmendinger e Trent Hindman.

Já Pedro Lamy vai arrancar da 12ª posição no Aston Martin Vantage # 98 que divide com Mathias Lauda, Ross Gunn e Andrew Watson.