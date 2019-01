Oito caixotes do lixo incendiados durante a noite no bairro da Bela Vista

Oito caixotes do lixo e ecopontos foram incendiados esta noite no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, durante a manhã e tarde de terça-feira já tinham ardido outros três caixotes do lixo, no que parecem ser ações de protesto contra a alegada violência policial do passado domingo, denunciada por moradores do bairro degradado da Jamaica, no concelho do Seixal.

Cerca das 00:30 de hoje, fonte da PSP já tinha dito à Lusa que vários caixotes do lixo tinham sido incendiados durante a noite na zona da Bela Vista, em Setúbal, e que estavam no local equipas da Unidade Especial de Polícia.

“Temos algumas situações na noite de hoje que estamos a acompanhar de perto. Trata-se de caixotes do lixo incendiados em vários locais da Bela Vista, em Setúbal, cerca de uma dúzia de ocorrências até ao momento”, disse na altura a fonte da PSP.

Na segunda-feira à tarde registaram-se vários incidentes durante uma manifestação não autorizada que teve lugar junto ao Ministério da Administração Interna, em Lisboa, também em protesto contra o que os moradores do bairro da Jamaica dizem ser a “violência policial” e “racismo” por parte das forças de segurança da PSP, e que culminou com a detenção de quatro manifestantes.

Depois disso, na madrugada de terça-feira, desconhecidos lançaram três cocktails molotov contra a esquadra da PSP no bairro da Bela Vista. O incidente não provocou feridos nem danos significativos, mas a segurança policial foi reforçada e, durante a madrugada de hoje, foram colocadas baias de segurança para impedir a circulação automóvel nos acessos à referida esquadra.

Em comunicado, a PSP informou terça-feira que estava a investigar os incidentes e que não tinha ainda elementos que permitissem associar estes casos com a intervenção policial no bairro da Jamaica, no Seixal, de que resultaram vários feridos ligeiros, cinco civis e um polícia.

O Ministério Público e a PSP abriram inquéritos aos incidentes no bairro da Jamaica.

Os quatro manifestantes detidos em Lisboa vão ser julgados sumariamente em 07 de fevereiro.