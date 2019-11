Nas Notícias Oito bairros de Lisboa já registam vendas acima dos 5000 euros por metro quadrado Por

De acordo com os dados mais recentes do SIR-Reabilitação Urbana, no segundo trimestre de 2019, o preço médio de venda das casas já supera os 5000 euros por metro quadrado, em oito bairros de Lisboa.

Este conjunto de oito bairros é liderado pelo Chiado e Avenida da Liberdade, com preços médios de venda no trimestre em análise de, respetivamente, 7418 e de 7560 euros por metro quadrado.

No patamar dos 6000 euros, incluem-se o bairro Barata Salgueiro, com um preço médio de transação de 6690 por metro quadrado e a Baixa, onde esse valor atingiu 6155 euros.

Glória, Picoas, Bairro Alto e o eixo S.Paulo/Boavista/Conde Barão completam a lista de bairros com casas acima dos 5000 euros, com preços médios a variar entre os 5250 e os 5725.

Um ano antes, no segundo trimestre de 2018, eram apenas três os bairros onde o preço de venda das casas a superava os 5000 euros por metro quadrado, além de que o bairro mais caro não ia muito além dos 6000 euros, comparativamente com os 7500 registados no segundo trimestre de 2019.

No total do território coberto pelo SIR-Reabilitação Urbana, o preço médio de venda das casas no segundo trimestre de 2019 ficou em 3870 euros por metro quadrado, comparando com os 3346 registados em igual período de 2018.

O SIR-Reabilitação Urbana é um sistema estatístico gerido pela Confidencial Imobiliário que cobre um total de 17 freguesias centrais de Lisboa, detalhando resultados de transações de habitação à escala de bairro.