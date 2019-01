Motores Ogier ‘segura’ Neuville atrás de si em Monte Carlo Por

Sebastien Ogier conseguiu manter a liderança do Rali de Monte Carlo no terceiro dia de prova, que hoje teve lugar nos Alpes francesess.

Aos comandos do seu Citroën C3 WRC o Campeão do Mundo fez o suficiente para manter Thierry Neuville atrás de si, conseguindo concluir a etapa com mais de quatro segundos de vantagem sobre o belga da Hyundai.

Neuville manteve a pressão sobre Ogier, apesar das escolhas do francês, que optou por pneus mais macios que o belga, perdendo apenas 1,2s na especial de Agnieres em Devoluy-Corps mas recuperando duas décimas logo no troço seguinte.

Mas a estrela do dia não foi nenhum dos dois pilotos da frente. Ott Tanak dominou por completo a etapa deste sábado, vencendo todas as classificativas realizadas. E só o atraso sofrido na véspera com um furo o remete para a quinta posição que agora ocupa.

Na tirada de hoje o estónio da Toyota correu alguns riscos em termos de escolhas de pneus, optando por misturas sem pregos, contrariamente aos seus adversários, que preferiram compostos mais adequados para gelo. Essa ‘jogada’ acabou por lhe permitir ganhar quase 20 segundos aos seus grandes rivais na disputa pelo pódio, Sebastien Loeb e Jari-Matti Latvala, sendo que parte para o último curto dia a 15 segundos do seu companheiro de equipa e os três estão separados por pouco mais de 17 segundos.

O francês da Hyundai ascendeu ao terceiro lugar na primeira especial da tarde, terminando o dia com pouco mais de dois segundos de vantagem sobre Latvala, prometendo lutar com todas as forças para dar um pódio mais composto à sua nova equipa. Isto num dia marcado também pela saída de estrada de Andreas Mikkelsen, que com isso arrancou uma roda ao terceiro Hyundai i20 Coupé WRC.

Classificação após a 12ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) 2h38m30,0s

2º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 4,3s

3º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 1m58,0s

4º Jari-Matti Latvala/Mikko Markkula (Toyota) + 2m01,0s

5º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 2m16,0s

6º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 5m26,8s

7º Greg Greensmith/Elliot Edmonson (Ford) + 10m12,0s

8º Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën) + 11m43,4s

9º Stéphane Sarrazin/Jean-Jacques Renucci (Hyundai) + 12m16,0s

10º Gregoire de Mevius/Martin Wydaeghe (Citroën) + 13m07,0s