Motores Ogier regressa às vitórias no Rali Turquia e relança ‘Mundial’ Por

Sebastien Ogier venceu hoje o Rali da Turquia, depois de ter ascendido ao comando da prova na etapa de sábado, por troca com o seu companheiro de equipa Esapekka Lappi, que com o seu segundo posto garantiu uma improvável ‘dobradinha’ da Citroën.

O Campeão do Mundo iniciou este último dia de prova gerindo a sua vantagem para Lappi, que como se previa não atacou a liderança do seu ‘chefe-de-fila’, e progressivamente foi perdendo terreno para ele.

Assim, com Ogier a ‘jogar’ claramente à defesa, o protagonismo pertenceu a outros, nomeadamente os pilotos da Toyota Ott Tanak e Jari-Matti Latvala, e Andreas Mikkelsen, que como melhor colocado da Hyundai procurou afastar-se do quarto classificado, Teemu Suninen, mais do que propriamente atacar os dois pilotos da Citroën, dado a desvantagem de mais de um minuto.

O norueguês alcançou o objetivo do pódio, deixando Suninen a mais de meio minuto, enquanto Tanak, atrasado no segundo e terceiro dias e sem a possibilidade de terminar entre os dez primeiros, limitou os danos impondo-se na ‘power stage’, recolhendo os pontos suplementares que lhe permitem manter o comando do campeonato.

No entanto para Thierry Neuville foi inevitável a perda de terreno para Sebastien Ogier no WRC, já que o belga da Hyundai nada pôde fazer para melhorar da oitava posição em que partia para este derradeiro dia, já que Dani Sordo seguia no quinto posto mas tinha Latvala e Kris Meeke entre si e o seu ‘chefe-de-fila’.

Classificação final

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) 3h50m12,1s

2º Esapekka Lappi/Jane Ferm (Citroën) + 34,7s

3º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 1m04,5s

4º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 1m35,1s

5º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 2m25,9s

6º Jari-Matti Latvala/Mika Anttila (Toyota) + 2m59,1s

7º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 3m53,3s

8º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 5m34,8s

9º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 7m22,9s

10º Gus Greensmith/Elliott Edmonson (Ford) + 15m18,7s