Motores Ogier quer manter a humildade apesar da exibição no ‘shakedown’ de Monte Carlo Por

Sebastien Ogier pode ter sido o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali de Monte Carlo, mas quer adotar uma atitude humuilde face à concorrência.

É verdade que o francês, agora ao serviço da Toyota, foi só uma décima mais rápido do que Thierry Neuville no melhor dos Hyundai, mas recorda que o reduzido significado dos tempos realizados no teste de ontem.

“O ‘shakedwon’ não significa grande coisa, e não se pode tirar quaisquer conclusões dos resultados, embora seja sempre um bom sinal se já temos ritmo”, admitiu Ogier, sublinhando: “Tivemos a oportunidade de já ter feito uma boa quantidade de testes com o carro antes do começo da época”.

“É claro que ainda há alguns detalhes a apreender, mas no geral a sensação é boa, e elas surgiram logo no ‘shakedown’. Estamos confiantes à partida para o rali, que é um daqueles em que temos de ser humildes no começo, já que as condições podem estar bastante complicadas”, alerta o piloto de Gap.