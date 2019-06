Motores Ogier mais rápido no ‘shakedown’ da Sardenha apesar de toque Por

Sebastien Ogier pode ter a desvantagem de ‘limpar’ a estrada no Rali da Sardenha, mas no ‘shakedown’ da prova já mostrou que está na ilha italiana para lutar pelas posições cimeiras ao ser o mais rápido.

Apesar de ter cumprido os 9,9 quilómetros do percurso de teste – no troço de Olmedo – em menos nove décimas do que Ott Tanak, o Campeão do Mundo não evitou um toque, que danificou a suspensão do seu Citroën C3 WRC.

Mais lento do que Tanak, o melhor homem da Toyota, Thierry Neuville conseguiu a terceira marca e foi o melhor representante da Hyundai, gastando mais 1,7 segundos que Ogier.

O melhor piloto da M-Sport Ford foi Teemu Suninen, que realizou a quarta marca, a um segundo de Neuville, num contraste com o seu companheiro de equipa, Elfyn Evans, que também deu um toque com o seu Fiesta WRC.

A fechar o lote dos cinco primeiros ficou Kris Meeke, mais uma vez a prova que na Toyota há também que contar com ele, ainda que o britânico tenha gasto mais 2,7s do que o mais rápido, efetuando o mesmo tempo que Andreas Mikkelsen, o segundo melhor homem da Hyundai.