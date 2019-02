Motores Ogier já nada espera do fim de semana após saída de estrada Por

Sebastien Ogier foi obrigado a desistir da segunda etapa do Rali da Suécia na sequência de uma saída de estrada, após o qual já nada espera desta segunda prova do ‘Mundial’.

O despiste do Campeão do Mundo e líder do campeonato aconteceu na terceira especial, quando perdeu o controlo do seu Citroën C3 WRC e embateu contra um talude numa zona sem espetadores.

Piloto, navegador nada sofreram o carro não tem estragos definitivos que impeçam o regresso da equipa à prova na tirada de sábado, ao abrigo da regra ‘Rally 2’, mas o francês está desanimado e em termos de resultados não tem agora muitas expetativas.

O chefe da equipa Citroën, Pierre Budar, tinha avisado que as condições meteorológicas talvez não favorecessem Sebastien Ogier, com uma grande deterioração das estradas onde são disputadas as classificativas, e tal acabou por se confirmar.

“É sempre complicado na segunda passagem. Bati ligeiramente e fiquei atolada. Nada de enorme, mas ali não havia ninguém. Foi preciso percorrer um quilómetro para que fosse auxiliado”, explicou o vencedor do Rali de Monte Carlo. Ogier desabafou ainda: “Não há grande coisa a esperar deste fim de semana. Tenho tempo suficiente para me divertir na neve. Posso até fazer um boneco de neve”.

Mas os dissabores não se restringiram ao Campeão do Mundo, já que também Thierry Neuville e Sebastien Loeb tiveram o seu ‘quinhão’ de azar. O belga da Hyundai, que tinha sido o mais rápido na super especial de sábado, perdeu mais de meio minuto na quinta especial, depois de ter feito um pião e saído de estrada, enquanto o seu companheiro de equipa francês perdeu tempo semelhante no começo da etapa por ir a ‘abrir’ a estrada.