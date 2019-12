OE2020: Bloco aponta “dificuldades” com o Governo mas admite negociações até à especialidade

O Bloco de Esquerda afirma que se mantém um quadro de “dificuldade” negocial com o Governo em torno do Orçamento para 2020, mas que o processo ainda se poderá prolongar para a fase de debate na especialidade.

Esta posição foi transmitida pelo líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, no final de uma reunião de cerca de 40 minutos, na Assembleia da República, em que o Governo apresentou as principais linhas da proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Perante os jornalistas, Pedro Filipe Soares deixou para o Governo a divulgação do cenário macroeconómico inerente à proposta orçamental do próximo ano e adiantou que, no processo negocial com o executivo socialista, persiste um quadro de “dificuldade”.

“O Bloco de Esquerda já identificou as suas prioridades: Continuidade na reposição de rendimentos, com a política salarial e fiscal a andarem a par para garantir mais rendimentos às pessoas; confirmação no caminho de recuperação de direitos; e assegurar que bens de primeira necessidade, caso da energia, deixam de ser tão onerosos como atualmente. É conhecido também das dificuldades que encontrámos”, salientou Pedro Filipe Soares, tendo ao seu lado os deputados do Bloco de Esquerda Jorge Costa e Mariana Mortágua.

Neste momento, segundo o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, a perspetiva é ainda de “esperar” por novas propostas que o Governo venha a colocar em cima da mesa.

“Nestas matérias, ainda não conseguimos chegar a patamares de entendimento com o Governo, já que aquilo que está em cima da mesa fica aquém das necessidades do país. Não estamos perante um processo fechado, ainda faltam alguns dias para a entrega do Orçamento e, depois, ainda haverá um processo de especialidade”, frisou.