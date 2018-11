Obrigacionistas do BPI pronunciam-se hoje sobre fusão com BPI Private Equity

Os obrigacionistas do BPI vão pronunciar-se hoje sobre a fusão com o BPI Private Equity, numa assembleia-geral (AG) que decorre às 10:00, no Porto.

A convocatória, para detentores de vários tipos de obrigações do BPI tem como único ponto a apreciação da “fusão por incorporação” do banco com o BPI Private Equity, uma operação anunciada ao mercado no dia 15 de outubro.

Esta operação acontece no âmbito da reorganização do grupo que está a ser feita pelo seu dono, o Caixabank, sendo que o banco adiantou que estas fusões por incorporações e respetiva extinção jurídica destas sociedades têm em vista “simplificar a estrutura do grupo BPI”.

A cada obrigação corresponde um voto, esclarece e convocatória para a AG, salientando que têm direito a votar os investidores com obrigações no seu nome até às 00:00 do dia 09 de novembro.

A convocatória avisa ainda que “a ausência de deliberação expressa, no âmbito desta assembleia, no sentido da oposição à fusão e de nomeação de representante para o efeito, implicará o não exercício do direito de oposição”.

O CaixaBank, que tomou o controlo do BPI em 2017, tem vindo, desde então, a alterar a estrutura do grupo bancário português e a incorporar atividades do BPI de banca de investimento.

Em novembro de 2017 foi acordada a venda ao CaixaBank das atividades do BPI de banca de investimento, o que deve ser concretizado ainda este ano, estando o Caixabank a constituir uma sucursal em Portugal com essa finalidade.