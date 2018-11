Local Obras na Ponte 25 de Abril vão começar “em breve”, diz ministro Por

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse hoje que as obras na Ponte 25 de Abril “começarão em breve, porventura talvez ainda antes do final deste ano”, estando a aguardar o visto do Tribunal de Contas.

“O arranque das obras na 25 de Abril começarão em breve, porventura ainda antes do final deste ano”, afirmou Pedro Marques, na audição conjunta com três comissões parlamentares para debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

“Estamos agora a aguardar visto do Tribunal de Contas”, prosseguiu, adiantando que depois disso a Ponte 25 de Abril poderá “entrar em fase de obra”.

Em 20 de setembro, a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que as obras na Ponte 25 de Abril tinham sido adjudicadas por 12,6 milhões de euros ao consórcio composto pelas empresas Somague, Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP–Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas.

“As intervenções previstas incidem sobre elementos metálicos da ponte suspensa e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte”, referiu na altura a entidade sobre as obras na ponte que liga as duas margens do rio Tejo entre Almada e Lisboa.

Inicialmente, a IP tinha estimado que os trabalhos seriam orçados em 18 milhões de euros, mas o consórcio vencedor – entre seis – apresentou uma proposta inferior, no total de 12,6 milhões de euros.

Em 12 de setembro, também no parlamento, o ministro Pedro Marques tinha estimado que a empreitada tivesse início “ainda este ano.