Obras de mais de 8,3 ME lançadas e inauguradas em duas ilhas de Cabo Verde até sábado

O Governo de Cabo Verde vai lançar e inaugurar, até sábado, em duas ilhas do arquipélago, obras em novas estradas avaliadas em pelo menos 8,3 milhões de euros, foi hoje anunciado.

De acordo com a informação oficial disponibilizada pelo Governo, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, iniciou hoje uma visita, que se prolonga até sábado, a Santo Antão e São Vicente, “onde inaugura e lança quase uma dezena de obras importantes e estruturantes para as duas ilhas”.

Para hoje estava prevista a cerimónia de arranque da construção, em Santo Antão, da Estrada de Chã de Igreja – Cruzinha, que vai fechar a Estrada Manta Velha – Cruzinha, para permitir o “desencravamento da população de Cruzinha”. Tratam-se de quatro quilómetros de extensão, num investimento público de 150.000.000 escudos (1,3 milhões de euros).

Também hoje foi lançada, na mesma ilha, pelo primeiro-ministro, a obra para os 10 quilómetros da Estrada Espongeiro – Lagoa que, segundo o Governo, “terá um papel relevante na melhoria das condições de acessibilidade, principalmente durante a época pluvial”. Representa, neste caso, um investimento de mais de 107.000.000 escudos (972 mil euros).

Já no município do Paul, Ulisses Correia e Silva vai lançar a obra da Estrada de Figueiral, no valor de 119.000.000 escudos (mais de um milhão de euros).

“Irá garantir a acessibilidade às várias zonas com potencial agrícola e turística, ao longo do vale do Paul, o que irá impulsionar o desenvolvimento socioeconómico do concelho e, consequentemente, da ilha de Santo Antão”, segundo o Governo.

No concelho do Porto Novo, na quinta-feira, Ulisses Correia e Silva preside ao lançamento da Estrada de Ribeira da Cruz – Chã de Branquinho, com uma extensão de cinco quilómetros, num investimento de cerca de 140.000.000 escudos (1,2 milhões de euros).

Serão ainda investidos 90.000.000 escudos (817 mil euros) na construção da Estrada de Ribeira da Cruz – Martiene, obra a ser lançada também na quinta-feira. No mesmo dia, mas em Porto Novo, ainda em Santo Antão, está prevista a inauguração da obra de requalificação da Praia Balnear de Curraletes, financiada pelo Fundo de Turismo no valor de 11.000.000 escudos (100 mil euros).

A segunda parte da visita do primeiro-ministro é na ilha de São Vicente, onde manterá, na sexta-feira, uma conversa com jovens da ilha, com o lançamento do Financiamento dos Cursos Superior de Enfermagem na agenda.

Segundo a informação do executivo cabo-verdiano, no sábado, além de vários serviços de saúde que serão inaugurados e outros lançados, Ulisses Correia e Silva inaugura a Estrada Mindelo – Baía e lança as obras de requalificação da orla marítima. Neste caso, a empreitada de reabilitação, com 10 quilómetros de estrada asfaltados, representou um investimento público superior a 300.000.000 escudos (2,7 milhões de euros).

Acompanham a visita do primeiro-ministro outros quatro ministros e três secretários de Estado.