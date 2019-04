Obras de alargamento do aeroporto de São Tomé podem demorar quatro anos

As obras de ampliação da pista e requalificação do aeroporto de São Tomé podem durar quatro anos porque vão decorrer em simultâneo com a infraestrutura em funcionamento, disse hoje aos jornalistas o adido comercial da embaixada da China.

“Provavelmente vamos iniciar no princípio do próximo ano, o nosso governo já tem financiamento garantido e um projeto desta dimensão vai durar um pouco, talvez quatro anos, porque para executar vai ser em simultâneo com o tráfego normal”, disse o conselheiro económico e comercial da embaixada da China na capital são-tomense, Gao Giabao.

Uma missão chinesa encarregada da obra e autoridades são-tomenses fizeram hoje a apresentação do projeto que inclui o prolongamento da pista em mais 600 metros, metade dos quais sobre o mar, cujo montante não foi divulgado.

“Vamos avançar com passos firmes, estamos ainda a concluir os estudos de viabilidade, vamos lançar o concurso e poder iniciar as obras no princípio do próximo ano”, disse Gao Giabao.

O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, que participou no ato de apresentação do investimento de ampliação e requalificação do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe, disse que já pediu às autoridades chinesas para “apressar a concretização deste projeto”, devido à sua natureza estratégica para a economia do país.

“Nós atribuímos muita importância a projetos estruturantes como este, ultimamente estive na China e pedi às autoridades chinesas que nos ajudassem a apressar a concretização destes projetos”, disse Jorge Bom Jesus.

Com estas obras concluídas, a pista do aeroporto de São Tomé passará a ter 2800 metros que, segundo o chefe do executivo, é “suficiente para receber aviões de grande porte”.