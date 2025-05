Opinião Obesidade: prevenção é o melhor remédio Por

Artigo de opinião da Dra. Isabel Fonseca – Coordenadora do Núcleo de Estudo de Obesidade da SPMI, no âmbito do Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade, que se assinala a 24 maio.

Assinalar o Dia Nacional de luta contra a obesidade é muito importante para nos consciencializar sobre uma doença crónica, que tem consequências graves e atinge todas as faixas etárias.

O seu tratamento evoluiu muito nos últimos anos, e a cirurgia bariátrica mudou o curso da doença. Permite não só uma redução ponderal significativa e sustentada, mas também a remissão das co-morbilidades associadas com a obesidade. Apesar do seu êxito, não podemos esquecer que a cirur-gia não tem a mesma eficácia em todos os doentes, que não é isenta de complicações e só está indicada em alguns doentes. Mas foi através dos seus efeitos clínicos, que os mecanismos da regu-lação do peso foram melhor compreendidos. O conhecimento do papel das incretinas, e do eixo cérebro-intestino, permitiu o desenvolvimento de novos medicamentos e uma nova esperança no tratamento desta doença.

A elevada prevalência da obesidade, em Portugal e no mundo, exige que os tratamentos se comple-mentem para uma eficácia a longo prazo e deve orientar a sociedade e os profissionais de saúde para a sua prevenção.

A obesidade tem para além, de um impacto clínico com perda de anos de vida saudáveis, um im-pacto económico significativo.

O Plano Nacional de Saúde 2020-2030, tem entre as suas prioridades para 2030, a redução do ex-cesso de peso em todas as idades, e aumentar a prática do exercício físico.

Para atingir estas metas, a Direção Geral da Saúde no dia 4 de março deste ano, Dia Mundial da Obesidade, lançou o Roteiro de Acção para Acelerar a Prevenção e Controlo da Obesidade em Por-tugal 2025-2027, que revela o desafio que esta doença representa.

Quando a obesidade começa na infância, o risco de persistir na idade adulta é elevado e por isso a sua prevenção torna-se vital.

Assinalar o Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, é dar ao doente obeso o acesso a um conjunto de cuidados que incluem, plano nutricional, programa de exercício físico, apoio psicológico, trata-mento farmacológico ou tratamento cirúrgico, acompanhando o seu percurso desde os cuidados de saúde primários até ao hospital.