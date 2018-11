Nas Notícias “O tal novo resgate, pelo qual a direita tanto clamou, ninguém o vê”, diz Catarina Martins Por

A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisou hoje que “erra quem pensar que a legislatura terminou” e que “começa a campanha eleitoral” com a aprovação do último Orçamento do Estado, documento que ficou “aquém do necessário” em demasiados pontos.

“2019 é ano de eleições e os vários partidos apresentarão as suas propostas. É natural que Bloco e PS confrontem abertamente os seus programas e ninguém deve queixar-se da clareza no debate democrático, mas erra quem pensar que a legislatura terminou e que hoje começa a campanha eleitoral”, disse Catarina Martins no encerramento do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Apesar de considerar que o OE2019 “deu passos relevantes”, a líder bloquista reconheceu que, “em demasiados pontos, ficou aquém do que seria necessário e possível”.

“Com a aprovação deste orçamento, ficaremos com uma certeza. O diabo não apareceu. A economia e o emprego cresceram. O tal novo resgate, pelo qual a direita tanto clamou, ninguém o vê. Os mitos da austeridade caem e, com eles, os partidos da direita, que, à falta de alternativa credível, converteram-se no partido dos casos e outras touradas”, sublinhou.