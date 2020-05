Nas Notícias “O surto não desapareceu por milagre”, alerta Marcelo Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lançou um alerta nesta segunda-feira para o longo caminho a percorrer até o mundo ultrapassar a pandemia.

“Ainda temos que vencer a pandemia. O surto não desapareceu por milagre”, afirmou, numa entrevista concedida à Rádio Montanha, da ilha açoriana do Pico.

Marcelo destacou que o combate à covid-19 nos Açores e na Madeira, “tem corrido muito bem”, assim como em algumas regiões do continente, mas esses indicadores não representam um “fim do caminho”.

Portugal passou do estado de emergência para estado de calamidade, mas ainda há medidas de confinamento a adotar, bem como espaços comerciais ainda encerrados.

Além do dever de recolhimento domiciliário para todas as pessoas, o Governo determinou algumas medidas obrigatórias, como o uso de máscaras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e os estabelecimentos comerciais que desde esta segunda-feira já podem abrir as portas.

Portugal contabiliza 1043 mortos associados à covid-19 em 25 282 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado no domingo.