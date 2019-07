Motores O regresso muito desejado de João Barros Por

João Barros está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis depois de uma longa ausência. No Rali Vinho da Madeira o piloto de Paredes quer brilhar aos comandos do Skoda Fabia R5.

Apoiado na estrutura da ARC Sport e tendo o experiente navegador António Costa – que tão bons resultados obteve como co-piloto de Ricardo Moura – Barros desloca-se à ‘Pérola do Atlântico’ com o intuito de essencialmente ganhar ritmo para as restantes provas de asfalto do calendário nacional.

“É muito importante voltar aos ralis, embora o meu ritmo não seja o desejado. Esta é uma prova que adoro, onde faço sempre questão em estar presente. A natural falta de andamento, obriga-nos a ir ganhando ritmo ao longo da prova, tentando fazer um bom rali”, assume o piloto de Pareds.

A postura de João Barros para a prova do Club Sports Madeira é muito clara: “Como não estamos a pensar nos pontos para o Campeonato de Portugal de Ralis, pois este ano só farei algumas provas de asfalto, vamos disputar o rali sem qualquer tipo de pressões, pensando apenas neste Rali Vinho da Madeira”.

Conhecedor do evento do próximo fim de semana, António Costa sabe o que torna a prova insular diferente das outras e aquilo que será importante para o piloto nortenho. “No regresso do João este é um rali importante para ir evoluindo, conforme os quilómetros e ganhar ritmo para as restantes provas do ano”, afirma o experiente navegador.