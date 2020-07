Nas Notícias “O que me faz não dormir é ter abandonado algumas pessoas que estavam comigo há mais tempo”, desabafa chef Avillez Por

José Avillez é um dos mestres da cozinha internacional e o chef desabafa que ter despedido algumas pessoas na sequência do impacto financeiro provocado pela pandemia na restauração lhe tem tirado horas de sono.

“O que me faz não dormir é ter abandonado algumas pessoas que estavam comigo há mais tempo”, desabafa Avillez, em declarações no programa de Cristina Ferreira, na SIC.

Avillez admite que a pandemia acabou por levar a que tivesse de tomar medidas, que lamenta, mas também permitiu potenciar novas formas de estar no mercado, como alguns entendimentos com empresas de entrega ao domicílio de refeições.

“São decisões empresariais necessárias. Salvar a empresa. Às vezes é preciso retirar uma parte na esperança de que um dia as possa ir buscar”.

O chef realça que tinha antecipado crises mas nunca uma pandemia.

“Fiz orçamentos a tentar prever atentados terroristas mas nunca tinha pensado numa coisa destas.”

Avillez lembra que apesar de já ter aberto alguns restaurantes nota que os clientes ainda têm algum receio.

“As pessoas que vão não estão com medo”, referiu, ainda assim, dizendo que as regras de higiene na restauração “estão muito perto das que se usam agora” nas recomendações da Direção-Geral da Saúde.

José Avillez deixa um recado às pessoas para que daqui em diante andem nas ruas e frequentem restaurantes e outros espaços com “liberdade e responsabilidade”.

Na conversa com Cristina Ferreira, Avillez confirmou ainda que no chamado Bairro do Avillez tem agora a Taberna, o Páteo, a Pizzaria Lisboa e o Mini Bar.