O que fazer quando um bebé tem febre?

Quando um bebé tem febre os cuidadores ficam apreensivos, uma vez que embora a febre não seja doença é sempre um indicador de que o corpo está com o seu mecanismo de prevenção a tentar combater algum tipo de debilidade.

Sabe o que deve fazer se tiver febre um bebé que esteja ao seu cuidado? Fique com alguns conselhos práticos.

Existem alguns procedimentos a tomar quando um bebé tem febre antes de o levar para um serviço de urgência pediátrica.

Entre as medidas a adotar quando o bebé tem febre, os médicos pediatras recomendam que não se coloque roupa demasiada nos bebés.

Dar líquidos aos bebés é também outra solução muito aconselhada pelos pediatras, tal como tentar colocar o bebé numa zona da casa onde o ambiente seja confortável: nem demasiado frio, nem demasiado quente. O equilíbrio é essencial.

Entre o que se deve fazer quando uma criança tem febre estão também outras indicações.

Alguns cuidadores de crianças optam por algumas soluções tidas como de emergência para baixar a temperatura das crianças. O banho gelado é uma delas. Mas não faça isso.

Os médicos recomendam que apenas seja dado banho em água morna.

Os médicos não recomendam que se adote esse procedimento do banho gelado que, apesar de fazer baixar a temperatura na pele, pode levar a um aumento da temperatura corporal. Por isso, é que se deve dar banho com água morna.

Se preferir, opte por colocar toalhas molhadas em água não muito fria em várias partes do corpo do bebé como a testa; a nuca; as axilas e a virilha.

Nunca administrar medicamentos sem orientação médica

Uma das preocupações dos pediatras é que os cuidadores nunca, em momento algum, administrem medicamentos aos bebés sem uma orientação ou supervisão. Só o faça se um pediatra lhe der essa indicação.

As convulsões

Uma das situações mais temidas por quem tem bebés a seu cuidado são as convulsões. José Manuel Aparício, médico pediatra, explica no site do Hospital dos Lusíadas, que muitas convulsões acabam por surgir quando se dá a “subida térmica” entre os 38 – 39 ºC.

O clínico explica ainda que, no que toca aos quadros febris, é recomendado encaminhar os bebés para um serviço de urgência quando se verificam “vómitos persistentes, diarreia abundante e frequente, dificuldade respiratória, alteração do discurso, dor abdominal intensa, queixas urinárias, aparecimento de manchas na pele”.