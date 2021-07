Nas Notícias O que fazer para afastar os mosquitos? Por

O bom tempo costuma vir acompanhado de uma praga irritante. Veja o que pode fazer para afastar os mosquitos.

As picadas de mosquitos são um ‘clássico de verão’. O calor torna este insetos mais ativos e… mais insuportáveis, em particular durante a noite, quando pretendemos descansar.

E há pessoas que são mais propensas a serem picadas, por motivos que a ciência tem vindo a desvendar. Saiba como pode afastar os mosquitos.

Cuidado com os pés

Um primeiro cuidado passa pelos pés. Não acredita? Há um estudo que comprova que 75 por cento dos insetos têm preferência por picar num pé transpirado.

Uma descoberta feita pelo biologista Bart Knols, investigador com vasta obra sobre os mosquitos, em particular as doenças que podem transmitir, como malária, dengue e zika.

Os pés são a zona preferida dos mosquitos, mas quando a pessoa pratica exercício físico todo o corpo transpirado fica mais ‘apetitoso’ para estes bichinhos.

Isto porque, ao suar, o corpo expele também dióxido de carbono, algo que os mosquitos adoram.

Atenção redobrada durante a gravidez

Também devido ao dióxido de carbono, as grávidas devem ter especiais cuidados com os mosquitos. Isto porque a respiração de uma grávida tem mais dióxido de carbono.

Por outro lado, a gravidez provoca um aumento da temperatura corporal no abdómen… e os mosquitos agradecem.

Evite as bebidas alcoólicas

Se gosta de beber uma cerveja geladinha com o calor, saiba que está a ‘convidar’ mosquitos para o picarem.

Vários estudos científicos comprovaram que o consumo de cerveja leva o organismo a produzir determinados elementos químicos que atraem estes insetos.

Trate do exterior

Cuide também das áreas exteriores da casa. Os mosquitos adoram relva e arbustos por aparar, assim como água estagnada, não precisando de muita para desovar centenas de ovos.

Vista roupas claras

Opte por roupas claras. Não só porque os mosquitos são mais atraídos por roupas azuis e negras, como as roupas claras refletem mais a luz solar, deixando-o mais fresco e menos ‘convidativo’ para os mosquitos.

Aposte em repelentes naturais

A citronela é um dos mais conhecidos repelentes naturais de mosquitos. Use velas de citronela, que além de ajudarem à decoração tornam o ambiente mais perfumado.

Pode também usar vasos de plantas ou óleos essenciais. Hortelã, limão, eucalipto, manjericão e lavanda são alguns dos cheiros que os os mosquitos não suportam.

Por fim, redobre os cuidados em noite de lua cheia. De acordo com uma organização norte-americana especializada no controlo de mosquitos, a atividade destes insetos chega a multiplicar-se por 500 (!) em noites de lua cheia.