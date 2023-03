Nas Notícias O que acontece se andar com o veículo na reserva de combustível? Por

Problemas mecânicos que o carro pode ter por andar frequentemente na reserva

As variações no preço dos combustíveis são algo a que os automobilistas já se habituaram e, embora não faltem estratégias e dicas para poupar combustível, muitos acabam por tentar prolongar ao máximo o tempo sem ir ao posto de abastecimento, acabando por circular muitas vezes com o depósito na reserva. Mas, o que acontece se andar com o veículo na reserva de combustível?

Há quem fique apreensivo e preocupado de cada vez que a luz da reserva de combustível acende e procure logo abastecer o tanque de combustível. Outros, acreditam que o veículo deve andar alguns quilómetros com os restos de combustível que estão no fundo do tanque.

Assim, entre o mito ou a realidade, as dúvidas acabam por ser algumas relativamente a saber se os automobilistas devem ou não circular com a luz da reserva acesa.

Andar com o carro na reserva frequentemente danifica?

A reserva de combustível é, como o próprio nome indica, uma porção de combustível de segurança para que os automobilistas não seja apanhados desprevenidos e fiquem pelo caminho se o combustível se esgotar. Mas, se você é daqueles automobilistas que anda frequentemente com o veículo na reserva, saiba que está a prejudicar o seu automóvel. E a fatura na oficina poderá ser maior no futuro. Porquê?

É que a reserva de combustível acaba por ter resíduos e impurezas que se forma por conta de sedimentos no fundo do depósito. Estes acabam por ser misturadas com o combustível e passam para as várias componentes do seu automóvel através do circuito de alimentação, podendo danificá-lo.

Você pode confiar no seu filtro de combustível mas os sedimentos podem adotar formas muito pequenas e acabam por se infiltrar com o passar do tempo, se for frequente andar na reserva, e qualquer dia pode entupir o circuito de alimentação do veículo.

Pior do que isso só mesmo se estes mesmos sedimentos acabarem por estar na origem de problemas nos cilindros do carro ou nos injetores, sobretudo nos veículos mais recentes. É que uma substituição de um kit de injetores costuma ter uma fatura considerável na carteira dos automobilistas.

Circular na reserva de combustível frequentemente acaba também por obrigar a um esforço maior à bomba de combustível, que sofrerá de um maior sobreaquecimento. Assim, o seu desgaste será maior.

Substituição do catalisador avariado por andar na reserva não é simpática para a carteira dos proprietários

Quem circula com o combustível da reserva frequentemente também está a colocar em risco a durabilidade do catalisador. E a sua substituição também não é simpática para a carteira dos proprietários dos veículos.

A somar a isto, estão problemas associados, sobretudo em carros a diesel, que o sistema de injeção poderá sofrer.

Assim, é recomendado que evite andar com o combustível da reserva. Se a luz do combustível acender, não entre em pânico e saiba que poderá circular durante vários quilómetros mais. Em todo o caso, deve abastecer o quanto antes.

Para quantos quilómetros dá a reserva do automóvel?

Geralmente, a reserva de combustível permite que se circule entre 40 a 80 quilómetros mas isso dependerá do veículo e do tipo de condução, sendo importante estar atento às recomendações do fabricante.

Mantenha o veículo com eficiência total

É importante manter o veículo na máxima eficiência e isso só é possível se circular com o depósito de combustível com alimentação suficiente para o veículo circular.

É fundamental não deixar o combustível terminar, nem optar pela estratégia de circular com combustível do fundo do tanque. As diferentes peças do seu automóvel vão acabar por sofrer com essa decisão.

E se o objetivo é economizar, saiba que é imprescindível que todas as peças estejam a funcionar corretamente. Caso contrário, só estará a aumentar a despesa futura com o seu veículo.