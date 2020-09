Desporto “O que acontece de diferente?”, pergunta Rio após Vieira abdicar do apoio de Costa Por

O presidente do PSD, Rui Rio, não demorou a reagir ao anúncio de Luís Filipe Vieira, que hoje revelou ter abdicado do apoio de António Costa e Fernando Medina na corrida à presidência do Benfica.

Em nota enviada às redações, o dirigente desportivo afirmou que o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa foram vítimas de uma “polémica injustificada e hipócrita”.

Quando foi conhecido o apoio de António Costa à recandidatura de Vieira, Rui Rio foi também dos primeiros a criticar o primeiro-ministro.

Agora que António Costa já não está na comissão de honra do candidato à presidência do Benfica, o líder do PSD quer saber o que há de “diferente”.

“Percebo o que é deixar de ser candidato a qualquer coisa. Mas pela natureza de uma comissão de honra, o que significa deixar de estar nessa comissão? O que acontece de diferente que não aconteceria se não tivesse deixado de estar?”, questionou Rui Rio, no Twitter.

O presidente social-democrata tinha sido dos primeiros a reagir à notícia do apoio de Costa a Vieira, também pelas redes sociais.

direita, o presidente do PSD, Rui Rio, não demorou a lembrar que, enquanto autarca no Porto, sempre procurou distanciar-se do futebol, mesmo sendo conhecida a preferência pelo Boavista.

“Sempre achei mal a mistura entre a política e o futebol profissional. No passado combati isso e afastei-me. Hoje até há problemas de ordem judicial metidos nisso. Nada disto faz sentido. O ideal é quando estamos em cargos políticos no Governo devemo-nos abster” de tomar uma posição, escreveu na altura.