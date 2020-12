Nas Notícias “O processo de vacinação vai ser longo”, avisa ministra da Saúde Por

Marta Temido, ministra da Saúde, afirmou que Portugal deverá comprar mais de 22 milhões de vacinas contra a covid-19, mas deixou vários alertas.

Em conferência de imprensa após a reunião para definir o plano de vacinação, que será apresentado oficialmente amanhã, a governante avisou que “o processo vai ser longo”.

“Há incertezas sobre os ensaios clínicos que estão a decorrer sobre as vacinas”, salientou a governante.

Portugal vai gastar mais de 200 milhões de euros na aquisição das vacinas, “pelo que poderemos ultrapassar as 22 milhões de doses”, disse ainda a ministra.

A governante admitiu a possibilidade de “escassez de vacinas no primeiro trimestre”, caso se confirmem os prazos de entrega estabelecidos.

As vacinas “serão administradas no Serviço Nacional de Saúde”, num “cenário inicial” mais “controlado” e que, “com o decorrer do ano, terá maior abrangência”.

A vacinação será gratuita e facultativa.