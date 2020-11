Nas Notícias “O problema não é o número de testes ao fim de semana, é o reporte”, diz Lacerda Sales Por

O secretário de Estado e Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu que a Direção-Geral da Saúde recebe com atraso os resultados dos testes à covid-19 realizados ao fim de semana.

Os boletins epidemiológicos emitidos às segundas e terça-feiras costumam apresentar números inferiores aos de quarta e quinta-feira, quando são incluídos os dados referentes aos sábados e domingos.

Hoje, o boletim indicava 7497 novos casos de infeção, mas 3570 desses casos são decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30 de outubro.

“Existem muitos testes feitos durante o fim de semana. O problema não é o número de testes feitos ao fim de semana, o problema é o reporte dessas notificações apesar das nossas indicações constantes nessa matéria”, explicou António Lacerda Sales, na conferência de imprensa de hoje.

O governante preferiu destacar o aumento da capacidade de testagem, revelando que subiu 300 por cento face a março, quando a pandemia chegou a Portugal.

Ainda de acordo com as contas do Ministério da Saúde, foram testadas mais de 3,4 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de um terço da população.

Em média, são feitos em Portugal mais de 280 mil testes por cada milhão de habitantes.