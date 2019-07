Motores O preparador físico mais disputado do ‘paddock’ do WTCR é português Por

Que há portugueses um pouco por toda a parte no automobilismo internacional, e que muitos deles não são pilotos, não é novidade nenhuma, mas alguns têm funções que são mais ‘invisíveis’ do que outras, como é o caso de Emiliano Ventura.

O preparador físico português (PT) tem já muitos anos neste desporto e é responsável por ter trazido ao desporto motorizado internacional vários outros PT, nomeadamente um antigo campeão de atletismo como Francis Obikwelo.

Fotos: Ricardo Cachadinha

Ventura chegou à Taça do Mundo de Carros de Turismo na competição que antecedeu o WTCR, o ‘Mundial’ da disciplina (WTCC) pelas ‘mãos’ de Tiago Monteiro com quem se manteve até à época passada. Este ano mudou de ‘campo’, trocando o português e os pilotos da Honda pelos da Hyundai.

“No final do ano passado falaram comigo, que queriam muito que fosse trabalhar com os pilotos deles. Uma proposta muito aliciante, porque gosto de desafios novos. Eu aceitei, mas ainda encontrei uma certa resistência por parte do meu antigo empregador. A Honda não queria deixar sair. Então encontrei uma solução de compromisso, que foi colocar a minha esposa, que é fisioterapeuta no lugar que eu ocupava, trabalhando com o Tiago e os outros pilotos da marca”, explica Emiliano Ventura.

O preparador físico português diz que o seu trabalho com os homens da Hyundai é muito semelhante, além de que já conhecia grande parte dos pilotos: “É um trabalho muito idêntico. Já conhecia bem o (Norbert) Michelisz e o (Gabriele) Tarquini, pois foram no passado companheiros de equipa do Tiago. O Augusto (Farfus) também o conhecia de ter sido colega de equipa do Antóno Félix da Costa. Por isso senti-me desde logo em casa. Foi muito natural”.

Emiliano Ventura concorda que trabalhar com os pilotos de automóveis é, em muitos sentidos, mais fácil do que noutros desportos: “Diria que por exemplo, no atletismo, não podemos dizer que estejamos perante profissionais, por isso a realidade é um pouco diferente. Aqui são profissionais. Se dizemos para seguirem um determinado método de treino e regime alimentar os pilotos seguem à risca as nossas instruções”.