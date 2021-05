Desporto “O Pepe deve ter-me confundido. Deve ter-se esquecido de quem eu sou” Por

Jorge Costa responde ao capitão do FC Porto, desagradado com a atitude do defesa portista durante o jogo com o Farense.

A discussão entre Pepe e Jorge Costa, durante o jogo entre FC Porto e Farense, teve ‘prolongamento’ na flash-interview, com o técnico dos algarvios a enviar uma dura mensagem ao atual capitão portista.

“O Pepe deve ter-me confundido com o Loum. Talvez se eu fosse o Rafa ele pedir-me-ia desculpa”, começou por dizer o técnico.

“Deve ter-se esquecido de quem eu sou, do meu passado neste clube, o meu presente e a imagem que sou neste clube”, concretizou, aos microfones da Sport TV.

O treinador justificou as alterações na partida: quatro substituições ao intervalo. “Com o rumo que o jogo estava a tomar arriscava não ter jogadores para o Tondela. Fiz a gestão tendo em vista os nossos objetivos, que é conquistar os seis pontos que restam”, explicou, numa alusão ao elevado número de cartões amarelos.

Sobre a goleada, resignação do técnico dos algarvios: “Entrámos mal, porque não fomos agressivos, não fomos compactos. Nada a dizer. Três pontos que perdermos. Senti a partir do banco que tinha de começar a pensar no próximo jogo”.

Já colocando os olhos nas duas jornadas que restam, Jorge Costa garante que o grupo não desiste: “Vamos lutar arduamente pelos seis pontos. Não desistimos. Enquanto houver pontos em disputa vamos lutar por eles”.

O Farense perdeu por 5-1 com o FC Porto e está em zona perigosa: no penúltimo lugar da tabela.