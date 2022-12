Nas Notícias O mesmo vinho com preço diferente entre hipermercado e mercado local intriga consumidores portugueses Por

A inflação tem feito disparar o preço de muitos produtos e os consumidores têm de fazer muitas contas para que o orçamento familiar não derrape. Assim, é cada vez com maior atenção que os consumidores vão às compras ou analisam preços antes de saírem de casa.

A ida ao supermercado local, na rua ou perto, ou à grande distribuição, nos hipermercados, é hoje em dia uma tarefa que obriga a cálculos também para se perceber se as distâncias e as promoções assinaladas valem ou não a pena. E isso depende da vontade e da realidade de cada consumidor.

Mas é dentro da atenção redobrada que os consumidores têm estado aos produtos que surgiu uma dúvida recentemente por conta do preço praticado em relação a uma marca de vinhos.

Alguns consumidores ficaram intrigados com a diferença de preços praticados em duas superfícies comerciais relativamente a um vinho e procuraram perceber o que estaria por trás desta diferença.

O vinho tinto vendido num comerciante local custava, sensivelmente, menos cinco vezes o preço de venda ao público por um hipermercado de dimensão nacional.

Uma montagem do produto, com rótulo Piteira Alicante Bouschet, tornou-se viral nas redes sociais por revelar o preço praticado em dois locais distintos de comércio, sendo que no Continente vinham assinalados 13,99 euros de preço do vinho, ainda que depois fosse feito um desconto e o preço vinha para os 4.89, ainda assim, superior ao praticado pelo comércio mais local.

Ao portal Polígrafo, um supermercado na região de Paços de Ferreira confirmou a venda do vinho tinto com o rótulo Piteira Alicante Bouschet por 3,19 euros, enquanto que o Continente explicou que “vende este produto em exclusivo nas suas lojas ao preço indicado no linear e com a poupança assinalada”.

Esta marca de hipermercado referiu ainda ao Polígrafo que os clientes vão “usufruindo” de “eventuais descontos, em vigor em cada momento, bem como, das vantagens associadas ao ‘Cartão Continente'”.

A verdade é que os preços assinalados foram confirmados como verdadeiros e têm permitido fundamentar conselhos de que se deve estar sempre atento na ida às compras.