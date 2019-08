Apresentações/Novidades O mais poderoso Porsche Cayenne de sempre é híbrido elétrico Por

A Porsche acaba de apresentar uma nova variante do seu modelo Cayenne que passará a ser a mais potente do SUV de Weissach, com a particularidade de ser híbrida elétrica.

Esta aposta da casa alemã com o Cayenne Turbo S E-Hybrid e o Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé confirma em fazer chegar ao segmento ‘premium’ as energias alternativas amigas do ambiente.

A tecnologia consiste em dois motores interligados por uma embraiagem colocada noo interior do módulo híbrido, a que a Porsche chama de ECA – Electric Cluch Actuator. No modo de condução elétrica (E-Power) o motor permite movimentar o automóvel até a uma velocidade de 135 km/h.

Mas estes novos Cayenne S E-Hybrid também permitem utilizar modos de potência adicional, que podem ser selecionados através do ‘pack’ Sport Chrono – Hybrid Auto, Sport e Sport Plus. Princípios de imulso adicional que a Porsche adotou pela primeira vez no superdesportivo 918 Spyder.

A bateria de iões de lítio encontra-se sob o piso da bagageira e tem uma capacidade de 14,1 kWh. Pode ser totalmente carregada em duas horas e 40 minutos com o carregador de bordo de série, com 7,2 kW ligado a uma tomada d 400 volts e 16 amperes.

Para carregar a partir de uma tomada doméstica convencional de 230 volts e 10 amperes o carregamento demora seis horas, podendo ser agendado através do PCM – Porsche Communication Management – ou da aplicação Porsche Connect para smartphones e Apple Watch.

São 680 cv de potência e a possibilidade de autonomia elétrica até 37 quilómetros caracterizam esta nova proposta híbrida ‘plug-in’ no Cayenne Turbo S E-Hybrid, que extrai 500 kW de uma combinação entre um motor V8 de 4.0 liyros com um motor elétrico (100 kW/136 cv) integrado na transmissão Tiptronic S de oito velocidades. Já o Cayenne E-Hybrid Coupé tem 340kW (462 cv) e inclui agora um filtro de partículas a gasolina.

Em ambos os casos o desempenho é notável, acelerando de 0 a 100 km/h em menos de quatro segundos e uma velocidade máxima de 295 km/h, permitindo percorrer até 32 quilómetros de emissões.

As duas variantes do SUV da Porsche vêm com equipamento alargado, onde se inclui o sistema elétrico de estabilização Porsche Dynamic Chassis Control, o bloqueio do diferencial traseiro (Porsche Torque Vectoring Plus), o sistema de travagem de alta performance Porsche Ceramic Composite Brake, a direção assistida Plus, as jantes em liga Aerod Design de 21 polegadas e o ‘pack’ Sport Chrono.