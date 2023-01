Mundo “O governo baixa o IVA e tu sobes o preço. És um ladrão”. O recado de um cliente numa loja que ficou viral Por

A subida dos preços dos produtos tem sido uma constante por conta da inflação, que leva ao aumento generalizado de produtos e serviços.

Para tentar travar a escalada dos preços, alguns governos têm tentado aplicar medidas que permitam reduzir este avanço, como foi o caso do governo espanhol com medidas tendo em vista uma baixa do valor a pagar pelo IVA em alimentos básicos.

Só que, mesmo assim, alguns produtos têm sofrido aumentos semanais e um cliente mostrou o seu desagrado com mensagens deixadas nas prateleiras de um conhecido supermercado em Mérida.

“O governo baixa o IVA do pão e tu sobes o preço. Isto há uma semana custava 1,30 euros e tu sobes para 1,45 euros. És um ladrão. Não compro aqui”, escreveu o cliente, deixando ainda uma mensagem com palavras ofensivas.

A mensagem caiu nas redes sociais onde já se tornou viral quer em Espanha, quer mesmo em outros país que sofrem com a escalada de preços.

Também na imprensa espanhola o recado ganhou dimensão. Por exemplo, o Diário de Maiorca dá amplo destaque a este conteúdo.

O cabaz alimentar tem vindo a registar uma subida significativa nos últimos anos. Primeiro, os produtores e fornecedores justificaram o preço com a pandemia de covid-19.

Posteriormente, a justificação dada foi a invasão ucraniana por parte dos russos que fez aumentar a generalidade dos preços, sobretudo dos cereais.

Recentemente, a culpa para a subida de preços foi colocada na questão da inflação galopante a nível mundial.

Mercadona se pasa por el forro de los huevos la bajada de IVA. pic.twitter.com/DDwdUZ4a7F — Alberto López (@Albertolopezc) 17 de janeiro de 2023