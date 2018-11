Motores O emocionante final de época do WTCR em Macau Por

A Taça do Mundo de Carros de Turismo conheceu um final de temporada cheio de emoção nas ruas de Macau.

Houve corridas para todos os gostos, duas vitórias de pilotos Audi, Jean-Karl Vernay e Fréderic Vervisch e um triunfo Honda que garantiu a Esteban Guiterrez o terceiro lugar final no campeonato.

Mas é claro que todas as atenções se centraram na luta pelo título, que foi levada até à última corrida e até aos derradeiros quilómetros, e que pendeu para o lado do veterano Gabriele Tarquini por apenas um ponto.

Aqui ficam os melhores momentos do fim de semana do WTCR no traçado do antigo território português do extremo oriente.