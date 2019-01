“O cancro aumentou”, desabafa Jô Caneças

View this post on Instagram

Bom dia meus amigos e amigas queridas, cá estou a levar mais uma carga daquelas. Como o CRANCO aumentou no Pâncreas e no fígado tive de voltar a carga que fiz no princípio de 2017. Se me virem a comer com luvas brancas " sim " sou fina, mas não é por isso. é só que não posso pegar em metal em nada frio como torneiras, frigoríficos etc ….. Beijinhos