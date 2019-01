Fórmula 1 O Brexit inquieta a Fórmula 1 Por

A saída da Grã-Bretanha da União Europeia preocupa vários responsáveis de equipas da Fórmula 1, já que ninguém sabe qual o impacto que tal situação irá ter na disciplina.

Caso nenhum acordo seja feito entre Bruxelas e o governo liderado por Teresa May até 29 de março, a incerteza paira sobre a F1, tanto mais que a maioria das equipas se encontra sediada no Reino Unido.

Ciryl Abiteboul, líder da Renault Sport, cuja equipa está sediada em Enstone, é uma das vozes que expressou já a sua preocupação com o Brexit: “Nunca podíamos evoluir tão rapidamente sem as possibilidades oferecidas pelo Reino Unido. Um Brexit sem acordo seria muito prejudicial, mas tenho confiança nas autoridades britânicas para perceberem que é do seu interesse não perderem aquele que é um dos pilares industriais do país”.

Do lado da Mercedes há as mesmas preocupações, pois também a marca de Estugarda tem a sua equipa de Fórmula 1 sediada em Brackley, pelo que Toto Wolff já expressou o que sentia sobre o tema: “Temos cidadãos da UE que trabalham para nós. Importamos muita mercadoria da União Europeia. Tomamos medidas mas, no conjunto, não são notícias muito animadoras”.

Voz dissonante é Christian Horner, defensor do Brexit: “As pessoas vão continuar a querer negociar com o Reino Unido se este mantiver a sua competitividade, e a sua indústria do desporto motorizado continuar a mostrar-se perfomante”.

Maurizio Arrivabene, líder da equipa Ferrari, partilha do otimismo do chefe da Red Bull Racing, mas por uma razão diferente: “Se não houver uma mudança rápida teremos muita gente a bater à porta de Maranello. Mas se falarmos em termos de impacto na F1 não será o melhor dos cenários”.