Economia "O Bloco de Esquerda está certo, voto a favor", afirma Rui Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, garantiu que o partido vai apoiar o projeto do Bloco de Esquerda para a criação de uma comissão de inquérito ao Novo Banco.

Em entrevista à SIC Notícias, o líder social-democrata sustentou que a situação do Novo Banco é “tão grave, tão grave, tão grave” que o PSD não se pode inibir de apoiar um projeto da esquerda quando o mesmo é… “correto”.

“Li o projeto redigido pelo Bloco de Esquerda. Estou de acordo, voto a favor. Isto não é matéria para estas guerras, o contribuinte está a pagar e não é pouco”, explicou.

Mantendo o raciocínio, Rui Rio antecipou já as críticas internas de que será alvo por levar o PSD a votar ao lado do Bloco, partido que regularmente acusa o líder laranja de procurar um ‘centrão’ com o PS de António Costa.

“É capaz de haver muita gente em casa [a dizer] ‘não podes votar a favor de uma coisa do Bloco de Esquerda, apresenta a tua própria do PSD’. Não preciso. Li a [proposta] do Bloco de Esquerda, está certa”, insistiu.

Mais do que distinguir a direita da esquerda, é preciso apurar o que está realmente a acontecer no Novo Banco. Mesmo que não resulte, criar uma comissão de inquérito é uma “obrigação”, referiu ainda Rui Rio.

“A questão do Novo Banco é tão grave, tão grave, tão grave e a ineficácia que se está a ver é tanta que efetivamente temos de fazer uma comissão de inquérito. Não sei que eficácia vai ter, mas a Assembleia da República tem essa obrigação”, concluiu o presidente do PSD.