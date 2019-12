Motores O Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar será “incrível” Por

É da ‘boca’ de Darren Turner que vem o elogio ao futuro Le Mans Hypercar, pois segundo o experiente piloto britânico o carro será “incrível”.

Turner, piloto oficial da marca de Gaydon, tem estado envolvido nas fases iniciais de testes de desenvolvimento do bólide dotado com o motor V12 de 1000 cv.

O projeto conjunto entre a Aston Martin Racing e a Red Bull Racing – via o projetista Adrian Newey – não é conhecido em detalhe em termos públicos, mas isso irá acontecer conforme se aproxime o começo do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) de 2020-2021.

Sabe-se que o Valkyrie Le Mans Hypercar é baseado no modelo de estrada da Aston Martin, “que só foi introduzido no mercado recentemente”, como faz questão de frisar Darren Turner.

“Realizei quatro dias de testes com o carro, a maioria em Stiverstone e no circuito de Stowe. Ainda está numa fase inicial de desenvolvimento. Pela minha perspetiva é adorável. Gostei de cada minuto que guiei o carro. A equipa de engenheiros da Aston Martin têm de continuar o processo do seu desenvolvimento”, observa o piloto britânico.

Turner salienta que “o carro é o último grito em super desportivo em termos de performance, mas todas essas coisas que podem ser dadas como garantidas num carro de estrada, onde se encontra aquilo que se espera apenas de um carro”.

“Há um processo para levá-los aquele nível. É o que a equipa em Gaydon e a Red Bull Racing e toda aquela gente está a trabalhar. Apenas no essencial de ser um carro de estrada”, sublinha também o piloto britânico.

Darren Turner pensa que a versão de corrida, que não vai incluir uma motorização híbrida, vai seguir muitos pressupostos da variante de estrada. E isso deixa-o com um grande nível de otimismo: “Só posso imaginar que vai ser espantoso. A minha sensação dos dias que tive nos dias que testei o carro é ‘Isto tem um enorme potencial’. Dá também muito prazer guiá-lo. Se foi assim com o tempo frio em Silverston e com pneus de estrada, então o que será quando for um carro de corrida? Será incrível”.