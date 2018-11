Motores O assustador acidente na corrida de F2 no Abu Dhabi Por

Se George Russell venceu a primeira corrida do fim de semana da Fórmula 2 no Abu Dhabi e se sagrou Campeão da disciplina, a prova não deixou de ser marcada por um assustador acidente.

Ao não conseguir arrancar para a prova, o monolugar de Nicholas Latifi acabou por ser um obstáculo em pleno momento de largada. Pelo menos para Arjun Maini, que não viu o carro da DAMS e embateu em cheio no monolugar do canadiano.

Já se sabe que as partidas são sempre um momento de ‘frisson’, mas este foi espetacular e ampliado por se verificar numa das provas de suporte ao último Grande Prémio de Fórmula 1 da temporada.

Note-se o facto de Charlie Withing, Diretor de Corrida, não ter evitado um susto, apesar de se encontrar no pequeno abrigo de onde dá as partidas para as provas que fazem parte do programa dos eventos de F1.

As imagens do acidente são reveladoras.