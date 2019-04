Motores O arranque do Blancpain Endurance Cup em Monza Por

O Campeonato Blancpain Endurance Cup arrancou em Monza com uma prova marcada pela instabilidade climatérica e um vencedor surpresa.

Foram as condições difíceis em que se disputou esta prova de três horas que acabou por provocar o desfecho final, na medida em que depois de chover copiosamente a pista começou a secar e levou ao sobreaquecimento dos pneus de alguns carros.

Um furo a poucos minutos do fim acabou por fazer com que o Audi R8 LMS GT3 de Christopher Haase – que seguia para um triunfo quase certo – colocasse o Porsche 911 GT3 R de Klaus Bachler, Zaid Ashkanani e Andrea Rizzoli na rota da vitória.

Atrás da tripla da Dynamic Motorsports, que tinha arrancado apenas da 22ª posição da grelha de parida, terminou o Lamborghni Huracan da FF Racing deMapelli, Caldarelli e Lind, com o último lugar do pódio a ir Buurman, Stolz e Engel, no melhor dos Mercedes AMG GT3 da Black Falcon, numa prova de boa memória para o nosso Miguel Ramos, que venceu a categoria Pro Am no Lamborghini Huracan da Barwell Motorsports, na companhia de Amstutz e Machitski.

O resumo da prova abaixo.