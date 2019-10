Motores O Algarve “é provavelmente o rali mais importante da minha carreira”, admite Ricardo Teodósio Por

Para além do significado que tem competir diante dos seus conterrâneos, o Rali Casinos do Algarve assume este ano um significado ainda mais especial para Ricardo Teodósio, já que o piloto de Albufeira tem a possibilidade de se sagrar campeão nacional da disciplina.

“É, provavelmente, o rali mais importante da minha carreira”, admite o líder do campeonato, que vem de uma quase vitória no Rali Vidreiro, apesar de ter duas costelas fraturadas.

Fotos: AIFA

Nada mais interessa do que a vitória para Teodósio, que quer tirar partido do ‘fator-casa’ e, sobretudo, do seu posicionamento pontual face aos seus rivais na corrida pelo título, Bruno Magalhães, Armindo Araújo e José Pedro Fontes.

“Estamos numa boa posição face aos nossos adversários, como jogamos em ‘casa’. O percurso do rali tem algumas novidades face aos anos anteriores, mas a minha ambição é a mesma; atacar e lutar pela vitória”, assume o piloto algarvio.

Ricardo Teodósio sabe que até um segundo lugar lhe pode dar o cetro, mas prefere ‘jogar pelo seguro’: “Sabemos que pode até nem ser necessário ganhar, mas prefiro andar depressa para manter os níveis máximos de concentração”.

Em relação ao novo Fabia R5, o piloto da Guia destaca que a maior “diferença é a maior facilidade de pilotagem”. Frisa também que a marca checa “voltou a fazer um excelentye trabalho com este caro, que já mostrou que pode ser muito competitivo no WRC2”.

“Espero que tudo corra dentro da normalidade para no final podermos festejar o título que todos queremos. Só podemos estar confiantes, pois um rali em casa transmite sempre mais confiança. Quero sair do meu Rali do Algarve como campeão. É sem dúvida o sonho de uma vida”, assume Ricardo Teodósio.

A confiança do piloto algarvio é partilhada pelo seu co-piloto, José Teixeira: “Estamos com a moral em alta. Vamos correr em casa com perfume algarvio e queremos chegar ao título. Sentimo-nos confortáveis porque a pressão não está do nosso lado. Andar rápido é a melhor forma de gerir uma prova com tantos temperos”.

O Rali Casinos do Algarve disputa-se na próxima sexta-feira e sábado e terá um total de 10 classificativas de asfalto, que perfazem 120,78 quilómetros cronometrados.