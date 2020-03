Motores ‘Nuvens negras’ sobre as 24 Horas de Le Mans devido ao Covid-19 Por

A epidemia de coronavírus está a colocar grandes dúvidas sobre a realização das 24 Horas de Le Mans, prova de encerramento do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Os organizadores – o ACO (Automobile de L’Ouest) – mantêm-se confiante de que a corrida vai ter lugar em junho, apesar do contexto da doença que afeta toda a Europa, mas a data de realização permanece incerta.

Segundo Pierre Fillon, será tomada uma decisão “até 14 de abril” relativamente à data em para a ‘clássica’ francesa de resistência, inicialmente prevista para 13 e 14 de junho, sendo que o WEC já tinha visto ser cancelada a prova de Sebring (1000 Milhas), e adiado as 24 Horas de Le Mans em moto para 18 e 19 de abril.

“Será tomada uma decisão até 15 de abril. Seguimos com atenção a evolução das diferentes diretivas das autoridades”, fez saber Fillon, que exclui uma anulação das 24 Horas de Le Mans de automóveis. “Estamos confiantes de que organizaremos as 24 Horas de Le Mans 2020”, reiterou o presidente do ACO.

Sabe-se para já que as 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) serão adiadas, já que a prova que será a penúltima do WEC 2019-2020, estava agendada para o final de abril.