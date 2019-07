Nas Notícias Nuvens e mais calor para esta terça-feira Por

O tempo vai continuar nublado nesta terça-feira, podendo mesmo ocorrer aguaceiros, mas também vai registar uma ligeira subida da temperatura.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o dia de amanhã é de períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade no Sul e litoral Norte e Centro a partir da tarde.

Podem cair aguaceiros no interior Norte e Centro durante a tarde.

Assinada pelos meteorologistas Cristina Simões e Ricardo Tavares, a previsão refere também uma subida da temperatura máxima.

Assim, o termómetro vai variar entre os 17 e os 25 graus no Porto e os 18 e os 30 graus em Lisboa.

Santarém deve chegar aos 33 graus de máxima, com Évora nos 32 e Braga e Beja nos 31.

Quanto às mínimas, Bragança e Guarda vão ficar pelos 12 graus e Viseu pelos 13.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com boas abertas nos Açores e períodos de céu muito nublado com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na Madeira.

As temperaturas vão variar entre os 18 e os 25 graus em Ponta Delgada e os 19 e os 25 graus no Funchal.