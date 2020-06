Cultura Nuno Santos considera “inaceitável” afirmar que TVI queria “descartar” Pedro Lima Por

Ainda “em choque” com a morte de Pedro Lima, o diretor de programas da TVI, Nuno Santos, reagiu à carta aberta publicada pelo primo do ator, Paulo Dentinho, que alegou a intenção da empresa em “descartar” o ator.

“Por todas as razões, devemos à família respeito e recato. Mas, sorrateiramente, foi crescendo a ideia que havia um problema na relação do Pedro com o canal para o qual trabalhava, em exclusivo, há duas décadas”, começou por referir o diretor da TVI.

Sem negar diretamente tal acusação, Nuno Santos lembrou que Pedro Lima tinha renovado o “contrato de exclusividade há cerca de um mês”, já em contexto de pandemia, e que o ator integrava o elenco da novela ‘Amar Demais’, “em plena gravação”.

O diretor da TVI revelou ainda que Pedro Lima “tinha sido convidado a semana passada para integrar, em representação da Media Capital, o júri dos Emmys”.

“Perante a dimensão da tragédia devemos ter a grandeza de respeitar a família. Nunca vale tudo e, certamente, lançar ou alimentar comportamentos demagógicos não é apenas desadequado. É inaceitável. O Pedro e a sua família merecem mais”, finalizou Nuno Santos.