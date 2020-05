Nas Notícias Nuno Rogeiro relata conversa “estranha” com homem que atropelou o filho Por

Em conversa com Cristina Ferreira, o comentador da SIC partilhou mais detalhes sobre o atropelamento do seu filho e confessa-se chocado com as primeiras palavras proferidas pelo autor do acidente

Nuno Rogeiro voltou a falar sobre o estado de saúde do seu filho, António, vítima de atropelamento junto à Cidade Universitária, em Lisboa.

Desta feita, o comentador político revelou detalhes sobre o autor do acidente e confessa-se chocado com as primeiras palavras proferidas pela pessoa em questão.

“Perguntaram se eu queria dar o telefone, eu disse sim, e realmente falei com a pessoa. A pessoa começou por me dizer que tinha também perdido um filho num acidente”, começou por explicar Nuno Rogeiro no ‘Programa da Cristina’, na SIC.

Sem saber o porquê do “sentido é que isto me foi dito”, o comentador da SIC respondeu dizendo que o autor do atropelamento devia ser “ainda mais prudente na maneira como conduz”.

Ao mesmo tempo, Nuno Rogeiro questiona o porquê do homem nunca ter visitado o seu filho ao hospital e indica que o primeiro contacto foi “estranho”.

“Não faço juízo de intenções. Ele interrompeu a vida normal de um miúdo que tinha como consciência servir não só a si próprio como ao País, porque ele é um grande patriota. Foi uma conversa muito curta, muito seca. Ainda não consigo dizer se foi boa ou não. Foi estranho”, referiu.

Segundo Nuno Rogeiro, António ficou com “a cabeça feita num bolo”, após ter sido arremessado três metros e batido no carro.

“Teve as duas pernas e uma mão fraturada, perdeu um litro de sangue e ainda enfrenta um longo período de recuperação”, indicou.