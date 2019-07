Motores Nuno Pinto procura a superação na Rampa de Murça Por

Depois do bom resultado conseguido no Caramulo, Nuno Pinto está a postos para a sexta ronda do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Na Rampa de Murça o piloto do Mazda MX-5 está fortemente motivado, esperando repetir no evento deste fim de semana o bom desempenho conseguido na ronda anterior, tanto mais que aprecia a icónica subida transmontana.

“Gosto muito desta rampa. Espero que o Mazda esteja como no Caramulo, de modo a poder fazer uma prova, melhorando os meus tempos a cada subida. Quero estar concentrado e obter a melhor classificação possível”, assume Nuno Pinto.

Na prova do CAMI Motorsport o piloto do Mazda MX-5 volta a ser um dos grandes animadores da Divisão 2, numa prova que se vai iniciar ao começo da tarde de amanhã, com o ‘warm-up’, subidas de treino e a primeira subida oficial de prova, para domingo de manhã prosseguir com mais um ‘warm-up’, subida de treinos e as restantes dias subidas de prova.