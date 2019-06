Motores Nuno Pinto espera repetir Santa Marta na Serra da Estrela Por

Nuno Pinto está a pronto para repetir a exibição que teve em Santa Marta de Penaguião na prova que se segue no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Na Rampa da Serra da estrela o piloto deposita toda a confiança na competitividade do seu Mazda MX5 para fazer na Covilhã aquilo que fez no evento do Clube Automóvel da Régua, sendo que a prova do CAMI Motorsport tem desafios muito próprios.

“Na realidade a participação em Santa Marta foi muito positivo, e por isso gostaria que no próximo fim de semana na Serra da Estrela sucedesse o mesmo. Por isso espero que tudo corra pelo melhor e que não haja problemas mecânicos, de modo a conseguir melhorar em todas as subidas”, assume Nuno Pinto.

O piloto quer por isso entrar na rampa que sobe ao topo de Portugal continental “muito concentrado, para não cometer erros, pois esta Rampa da Serra da Estrela é rápida, mas é preciso conhecer bem a mesma, pois armadilhas é o que não falta, e ao menor descuido pode correr mal”.