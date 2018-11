Desporto Nuno Manta Santos quer Feirense competente para conquistar pontos em Setúbal Por

O treinador do Nuno Manta Santos disse hoje pretender um Feirense competente para vencer no terreno do Vitória de Setúbal, na sexta-feira, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo que se disputa na sexta-feira, o técnico do Feirense considerou fundamental apresentar uma equipa com calibre competitivo e com capacidade para melhor alguns aspetos táticos.

“Perante o que aconteceu nos 16 jogos que já fizemos, falta-nos definir melhor nos últimos 20 ou 30 metros do campo. Nos momentos de decisão, nos últimos 20 ou 30 metros, o critério não está a ser o melhor, sobretudo no último terço, mas penso que a primeira e a segunda fase de construção do nosso jogo está a evoluir a cada jogo. Além disso, somos uma equipa forte e competente na organização defensiva”, frisou Manta Santos.

O técnico admitiu que o Feirense vai encontrar um adversário de qualidade, mas garantiu que os seus jogadores têm ambição necessária para conquistar pontos.

“Vamos trabalhar aquilo em que fomos bons e retificar aquilo em que não estivemos bem. O Feirense defronta um adversário muito forte a jogar em sua casa, mas queremos estar preparados para criar dificuldades ao Vitória de Setúbal para trazermos pontos. Sinto que a equipa ficou triste pelo último resultado, mas já estamos mentalmente preparados, com vontade e ambição que nunca vai fazer falta no Feirense”, realçou.

Para o jogo com o Vitória de Setúbal, Nuno Manta Santos não pode contar com Philipe Sampaio, Miller e Crivellaro.

Vitória de Setúbal, 10.º classificado com 11 pontos, e Feirense, 14.º com nove, defrontam-se na sexta-feira, pelas 21:15, em jogo da 10.ª jornada da I Liga, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.