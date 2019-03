Motores Nuno Madeira volta a apostar no KIA no Campeonato de Todo-o-Terreno Por

Nuno Madeira vai disputar o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48 aos comandos do Kia Sportage TT, com o qual se evidenciou na temporada passada.

O piloto da SGS Car volta a ser navegado por Miguel Costa, sendo que o Sportage foi alvo de uma profunda revisão, de modo a garantir uma maior fiabilidade nas seis provas que compõem o campeonato, a começar pela Baja TT do Pinhal a realizar no próximo fim de semana na Beira Baixa.

“O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno continua a evoluir, com a entrada de novos concorrentes, com grandes investimentos. O nosso objetivo, será dignificar a marca KIA, não saindo daquilo que é o nosso projeto, ou seja, marcar presença, através de um ritmo forte, tentar dar o nosso melhor de forma a valorizar o espetáculo, que todos os adeptos merecem”, revela Nuno Madeira.

O piloto que realça a sua participação na Baja Portalegre 500 do ano passado:“Acabámos a Baja Portalegre com um ritmo muito bom. Apesar das muitas ultrapassagens e de ter ficado sem tração traseira nos últimos 30 quilómetros, fizemos quinto no último sector de 200 quilómetros, sendo que as duas primeiras posições foram ocupadas pelos Minis oficias de Stephane Peterhansel e Nani Roma. A causa da perca da tração traseira foi identificada, e depois de modificada essa peça foram feitos mais 300 quilómetros, sem qualquer assistência, sendo que o carro não teve qualquer anomalia”.