Nuno Madeira motivado para a Baja de Idanha-a-Nova

Nuno Madeira está de regresso às lides do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno após a pausa de verão para disputar a Baja TT de Idanha-a-Nova.

O piloto da SGS Car vai alinhar, como tem sido habitual, aos comandos do Kia Sportage, uma vez mais acompanhado pelo ex-campeão de navegadores Filipe Serra, com claras ambições de obter um resultado condizente com o fortíssimo andamento que tem demonstrado.

É assim com enorme motivação que Nuno Madeira encara a prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco: “Vamos para Idanha com muita vontade de competir, depois de, por diferentes razões, não termos sequer iniciado nenhuma das três últimas provas em que tencionávamos participar (Douro, Aragon e Vindimas do Alentejo)”.

“Estamos agora com muita vontade de voltar às corridas. O Kia Sportage TT está em perfeitas condições, e eu o Filipe, com um desejo muito forte de transformar em resultado, o andamento que temos demonstrado”, refere ainda o piloto da SGS Car.

A Baja TT Idanha-a-Nova tem um percurso total de 327,72 km divididos por duas etapas. sábado, dia 21 de setembro, disputa-se, na Zebreira, o Prólogo de 7,03 km e o primeiro setor seletivo com 160,62 km. Para domingo está reservado o segundo e derradeiro troço com 167,10 km.