Nuno Madeira junta-se a Pedro Carvalho e João Dias em Góis

Nuno Madeira é a novidade da SGS Car Racing no arranque do Campeonato Nacional de Todo-o-Tereno organizado pela FMP, juntando-se a Pedro Carvalho e João Dias no Raid Paraíso TT de Góis.

A equipa alinha na prova deste fim de semana com três Can Am Maverick X3, e tem algumas aspirações em termos de resultado, nomeadamente João Dias, que foi campeão em 2017 e Pedro Carvalho que foi quarto no campeonato do ano passado.

“Temos trabalhado de forma muito empenhada na preparação da temporada, com o objetivo de sermos bem-sucedidos. Pela minha parte estou também com muita vontade de regressar às corridas. É importante começar bem e tudo irei fazer para que isso aconteça”, salienta Pedro Carvalho.

Para João Dias o objetivo é ser “consistente”, e salienta: “No ano passado fui sempre bastante rápido, mas acontecia sempre alguma coisa que me impedia de ganhar. Quero dar a volta a essa situação para poder lutar tanto pelas vitórias nas corridas, como pelo título nacional”.

Nuno Madeira tem na prova beirã uma participação esporádica, uma vez que disputa o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno da FPAK com um KIA. Assim as intenções são diversas das dos seus companheiros de equipa: “Quero desfrutar da excelente máquina que vou pilotar em troços em linha já que apenas pilotei o Can-Am em Fronteira. Depois e porque estou a menos de uma semana do Rali de Fafe, onde irei participar com um Ford Fiesta R5 inscrito pela SGS Car Racing, quero aproveitar para treinar e ganhar ritmo competitivo”