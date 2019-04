Motores Nuno Madeira entre os mais rápidos antes de desistir no Algarve Por

Ao ser terceiro no prólogo, Nuno Madeira e Filipe Serra prometiam bastante na Baja de Loulé, mas esta rapidez na terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, acabou por não se traduzir em resultados.

Na 30ª edição da prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve o Kia Sportage TT surgiu já totalmente integrado na estrutura da SGS Car, contudo isso não impediria que mais tarde a dupla fosse obrigada a abandonar.

Foto: AIFA

“Esta prova termina com um sabor agridoce, pois se por um lado o ritmo do Kia Sportage nunca esteve tão forte, rodando enquanto esteve em prova nos três primeiros, por outro lado, pequenos pormenores não permitiram novamente terminar a prova. Estou com muita vontade que chegue já Reguengos para comprovar o andamento do nosso carro”, declarou Nuno Madeira.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno prossegue de 24 a 26 de maio com a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, terceira jornada do Campeonato de Portugal de todo-o-Terreno.